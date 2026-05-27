Ali Konate, doctorand senegalez la USV, invitat la Alianța Franceză cu prezentarea „Glumele familiale în Mali”

Alianța Franceză din Suceava organizează joi, 28 mai 2026, ora 17:00, o nouă întâlnire din seria „Rencontres-lectures avec des écrivains francophones de Bucovine”. Invitatul special al serii este Ali Konate, doctorand în sociolingvistică la Universitatea Cheikh Anta Diop din Dakar (Senegal).

Ali Konate se află în prezent la Suceava în cadrul unui stagiu de cercetare doctorală „Eugen Ionescu”, susținut de Agenția Universitară a Francofoniei. El va susține o prezentare cu tema „La plaisanterie en famille au Mali / Glumele familiale în Mali”, o incursiune inedită în practicile culturale și sociolingvistice specifice Maliului.

Prezentarea va aborda fenomenul tradițional african numit „cousinage au plaisanterie” (rudenie prin glumă) – un mecanism socio-cultural ancestral care contribuie la menținerea armoniei sociale prin tachinări, porecle afective și insulte codificate între membrii familiei, cumnați sau prieteni din anumite alianțe etnice. Această practică reprezintă un mod subtil de consolidare a complicității și a legăturilor sociale.

Ali Konate este specializat în studiul interacțiunilor verbale, identităților culturale și antroponimelor în context african. El este afiliat Școlii Doctorale de Arte, Culturi și Civilizații a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și beneficiază de o bursă în cadrul programului Africa TechUp Tour 2025. Cercetările sale combină științele umaniste digitale cu sociolingvistica și analiza discursului.

Întâlnirea va fi moderată de conf. univ. dr. Raluca Dimian.

Evenimentul continuă eforturile Alianței Franceze din Suceava de a promova dialogul cultural francofon și de a aduce în atenția publicului local autori și cercetători de expresie franceză implicați în viața culturală a Bucovinei.