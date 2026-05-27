Medic anestezist arestat preventiv pentru delapidare de morfină și fentanyl din spitalul din Vatra Dornei

Un medic anestezist în vârstă de 39 de ani a fost arestat preventiv pentru delapidare de substanțe cu regim special și deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu, ambele în formă continuată.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, au documentat activitatea infracțională a medicului care lucra într-o unitate medicală din Vatra Dornei.

Din probele administrate reiese că, în perioada iunie 2025 – 24 aprilie 2026, medicul și-ar fi însușit în mod repetat din farmacia spitalului substanțe stupefiante precum Fentanyl, Morfină și Petidină, profitând de calitatea sa profesională. Ulterior, ar fi consumat aceste droguri prin injectare, inclusiv în incinta spitalului și în timpul intervențiilor chirurgicale.

Cercetările au arătat că, în mai multe situații, medicul a părăsit nejustificat sala de operație – lăsând pacientul sub anestezie – pentru a merge la grupul sanitar și a-și administra substanțele.

Pe 24 aprilie 2026, medicul a fost prins în flagrant delict în incinta unității sanitare, după ce și-ar fi însușit o fiolă de morfină și una de Mialgin, consumând una dintre ele. La examinarea fizică au fost constatate plăgi înțepate la nivelul antebrațelor.

De asemenea, în perioada noiembrie 2024 – iunie 2025, acesta ar fi procurat pentru consum propriu drogul de mare risc ADB-BUTINACA.

La data de 26 mai 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava a admis propunerea procurorilor DIICOT și a dispus arestarea preventivă a medicului.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor aspectelor cauzei.