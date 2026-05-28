Ședință de Dialog Social la Prefectură: Deficitul de forță de muncă, prioritate pe agenda prefectului județului Suceava

Instituția Prefectului – Județul Suceava a organizat joi, 28 mai 2026, o nouă ședință a Comisiei de Dialog Social, condusă de prefectul Bogdan George Păstrav, alături de subprefectul Camelia Damian.

La întâlnire au participat reprezentanți ai instituțiilor publice, ai organizațiilor sindicale și patronale, precum și alți parteneri sociali implicați în problematica pieței muncii la nivel județean.

Tema principală a dezbaterilor a fost „Deficitul forței de muncă și măsurile de sprijin pentru angajarea tinerilor și a persoanelor inactive din județul Suceava”. Materialul a fost prezentat de Mirela Florea, director executiv adjunct al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava.

În cadrul discuțiilor au fost evidențiate principalele provocări cu care se confruntă piața muncii suceveană: deficitul de personal calificat în anumite domenii, dificultățile de integrare a tinerilor și a persoanelor inactive. Au fost analizate măsurile active de ocupare implementate de AJOFM Suceava, programele de formare profesională și facilitățile acordate angajatorilor pentru încadrarea anumitor categorii de persoane.

Participanții au subliniat importanța colaborării strânse între instituțiile publice, mediul de afaceri, sindicate și patronate pentru identificarea unor soluții eficiente care să reducă deficitul de forță de muncă și să crească gradul de ocupare la nivelul județului.

Prefectul Bogdan George Păstrav a evidențiat necesitatea consolidării parteneriatului instituțional și susținerea măsurilor care facilitează accesul tinerilor pe piața muncii, precum și reintegrarea persoanelor inactive în activități economice.

Instituția Prefectului – Județul Suceava dă asigurări că va continua să sprijine dialogul social și cooperarea interinstituțională pentru identificarea și implementarea unor măsuri adaptate nevoilor reale ale comunității și ale economiei locale.