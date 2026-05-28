Incendiul de la Târgul Auto Cumpărătura a pornit de la o țigară aprinsă. Pagube estimate la 10.000 de euro

Un incendiu s-a produs miercuri, 27 mai 2026, în jurul orei 16:31, la Târgul Auto Cumpărătura din comuna Bosanci. Flăcările au cuprins o anexă (grup sanitar) și o autoutilitară aflată în apropiere.

La fața locului s-au deplasat două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Suceava, care au reușit să localizeze și să lichideze incendiul, împiedicând propagarea la alte autoturisme parcate în zonă și la un container cu anvelope.

În incendiu au ars acoperișul construcției pe o suprafață de aproximativ 45 mp, întreaga anexă (toaleta) a fost afectată, au ars deșeuri de carton și plastic, trei ghene din plastic, precum și o autoutilitară marca Peugeot Boxer.

Administratorul târgului a estimat prejudiciul cauzat la aproximativ 10.000 de euro, sumă care include valoarea autoutilitarei și daunele produse la construcție.

Specialiștii ISU Suceava au stabilit că sursa de aprindere a fost o flacără, iar mijlocul care a produs-o ar fi o țigară, împrejurarea determinantă fiind fumatul în locuri nepermise.