Tânăr din Cornul Luncii, reținut în arest pentru conducere fără permis, băut și cu mașină radiată

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Cornu Luncii au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 23 de ani, cercetat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni rutiere grave.

La data de 27 mai 2026, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale față de acesta sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul cu număr fals, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Bărbatul a fost reținut și încarcerat la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava.

Evenimentul s-a petrecut pe 22 mai 2026, în jurul orei 20:00, pe raza satului Păiseni, comuna Cornu Luncii. Polițiștii au oprit în trafic un autoturism marca Seat, care avea montate numere de înmatriculare germane expirate din anul 2008. Verificările au relevat că autoturismul era radiat din circulație încă din decembrie 2025.

Conducătorul auto nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie. Testarea cu etilotestul a indicat o concentrație de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Fălticeni pentru recoltarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei exacte.

Dosarul penal va fi soluționat de polițiștii Postului de Poliție Cornu Luncii. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.