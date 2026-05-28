Un șofer beat a provocat un accident rutier pe strada Universității în apropierea Serviciului Poliției Rutiere din Suceava


Un accident rutier s-a produs joi, 27 mai 2026, în jurul orei 12:50, pe strada Universității din municipiul Suceava în apropierea sediului Serviciului Poliției Rutiere.

Potrivit polițiștilor, un bărbat de 39 de ani, din Suceava, care conducea un autoturism marca Skoda Fabia, a intrat în coliziune față-spate cu un autoturism marca BMW X3, condus de o femeie de 45 de ani, din localitatea Sfântu Ilie. Impactul s-a produs deoarece conducătorul Skoda nu a păstrat o distanță suficientă de siguranță față de vehiculul din față.

În urma accidentului au rezultat doar pagube materiale la cele două autoturisme, fără victime omenești.

Șoferul Skoda Fabia a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătoarea BMW X3 a fost testată, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l).

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.


Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
