Un șofer beat a provocat un accident rutier pe strada Universității în apropierea Serviciului Poliției Rutiere din Suceava

Un accident rutier s-a produs joi, 27 mai 2026, în jurul orei 12:50, pe strada Universității din municipiul Suceava în apropierea sediului Serviciului Poliției Rutiere.

Potrivit polițiștilor, un bărbat de 39 de ani, din Suceava, care conducea un autoturism marca Skoda Fabia, a intrat în coliziune față-spate cu un autoturism marca BMW X3, condus de o femeie de 45 de ani, din localitatea Sfântu Ilie. Impactul s-a produs deoarece conducătorul Skoda nu a păstrat o distanță suficientă de siguranță față de vehiculul din față.

În urma accidentului au rezultat doar pagube materiale la cele două autoturisme, fără victime omenești.

Șoferul Skoda Fabia a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătoarea BMW X3 a fost testată, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l).

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.