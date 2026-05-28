Tânărul care a intrat cu mașina într-o ambulanță la Câmpulung Moldovenesc nu a acordat prioritate. De la SAJ Suceava va fi redistribuită o altă autosanitară până la finalizarea reparațiilor celei avariate

Un accident rutier s-a produs miercuri seară, 27 mai 2026, în municipiul Câmpulung Moldovenesc, după ce un șofer de 23 de ani nu a acordat prioritate de trecere unei ambulanțe care circula în regim prioritar.

Potrivit anchetei Poliției, în jurul orei 22:56, pe strada Dimitrie Cantemir, la intersecția cu Calea Bucovinei, un tânăr de 23 de ani, care conducea un autoturism Volkswagen, a pătruns pe culoarea verde a semaforului, însă a intrat în coliziune cu o ambulanță marca Volkswagen. Ambulanța circula din direcția Vama spre Pojorâta, cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune.

La momentul impactului, în ambulanță nu se afla niciun pacient, ci doar echipajul medical. Șoferul autoturismului a suferit vătămări corporale ușoare și a fost transportat la spital.

Conducătorii auto au fost testați cu etilotestul, rezultatele fiind negative în ambele cazuri. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, a precizat: „Șoferul autoturismului, un bărbat de 23 de ani, policontuzionat, stabil hemodinamic și respirator, cu leziuni minore, a fost transportat la CPU de echipajul de prim ajutor trimis la fața locului. Personalul ambulanței nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Defecțiunile autosanitarei vor fi evaluate la un service autorizat, urmând să se demareze procedura de reparație. Pentru asigurarea intervențiilor de urgență în zona Câmpulung Moldovenesc, va fi redistribuită o autosanitară tip B2 din stația centrală Suceava.”