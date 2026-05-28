Simfonii de Toamnă 2026: Angela Gheorghiu va urca pe scenă la Suceava. Consiliul Local a aprobat alocarea a 200.000 lei

Consiliul Local Suceava a aprobat alocarea sumei de 200.000 lei pentru organizarea celei de-a 13-a ediții a Festivalului „Simfonii de Toamnă”, un eveniment cultural de prestigiu organizat de Rotary Club Suceava Bucovina care va avea loc pe Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor, în perioada 4-5 septembrie 2026

Primarul Vasile Rîmbu a subliniat importanța festivalului pentru comunitatea locală, declarând că acesta „face cinste municipiului Suceava”.

Ediția din acest an va fi una deosebită, extinsă la două zile, cu un invitat internațional de excepție: celebra soprană Angela Gheorghiu.

Viceprimarul Dan Ioan Cușnir, care este și manager de proiect al evenimentului din partea Rotary Club a explicat motivele solicitării sprijinului financiar din partea municipalității:

„Până acum, Rotary Club a organizat festivalul aproape exclusiv din sponsorizări, cu un buget care a ajuns la peste 100.000 de euro. Am decis însă să evoluăm – de la o zi la două zile și să aducem un nume de talie mondială precum Angela Gheorghiu. Bugetul atras de rotarieni rămâne neschimbat. Acești 200.000 lei vor acoperi costurile suplimentare generate de cea de-a doua zi și de spectacolul cu orchestra care o va însoți pe Angela Gheorghiu.”

Festivalul „Simfonii de Toamnă” a cunoscut o dezvoltare constantă, trecând de la sub 1.000 de spectatori la peste 8-10.000 în ultimii ani. Ediția 2026 își propune să atragă public nu doar din Suceava, ci și din județele învecinate și din întreaga țară.

Evenimentul beneficiază de parteneriate media importante, printre care Kiss FM, Magic FM și Rock FM.

Alocarea sumei de 200.000 lei a fost aprobată de consilierii locali pentru ca festivalul să se desfășoare în condiții cât mai bune și să reprezinte un adevărat eveniment de referință pentru municipiul Suceava.