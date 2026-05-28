Festivalul Video ART 2026 a debutat la Suceava: Aproape 80 de proiecte din 8 țări, inclusiv SUA

Cea de-a 17-a ediție a Festivalului Concurs Internațional Video ART pentru Tineret, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate tinerilor pasionați de cinematografie din România și Europa, a început joi 28 mai.

Organizat de Clubul Video ART al elevilor de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, festivalul este singurul din România acreditat de Uniunea Internațională a Cinematografiei de Amatori (UNICA), sub al cărui patronaj se află din 2015, și singurul festival european dedicat tinerilor din cadrul acestei organizații.

La această ediție s-au înscris aproape 80 de proiecte cinematografice provenite din Austria, Georgia, Italia, Polonia, Portugalia, Luxemburg, Ucraina și, în premieră, chiar din Statele Unite ale Americii. Un număr consistent de lucrări a venit și din partea tinerilor din România – liceeni și studenți.

După o evaluare riguroasă a juriului, au fost selectate pentru etapa finală 20 de echipe de liceeni și 4 echipe de studenți.

Programul festivalului:

Astăzi, 28 mai, ora 17:00 – Deschiderea festivă în Aula Colegiului Național „Petru Rareș” , urmată de un workshop susținut de Relu Tabără (director de imagine TVR Iași) și tragerea la sorți a locațiilor de filmare.

– Deschiderea festivă în , urmată de un workshop susținut de (director de imagine TVR Iași) și tragerea la sorți a locațiilor de filmare. Vineri și sâmbătă – Concurenții vor realiza un scurtmetraj pe o temă dată de juriu.

– Concurenții vor realiza un scurtmetraj pe o temă dată de juriu. Sâmbătă – Predarea filmelor și evaluarea finală de către juriu.

– Predarea filmelor și evaluarea finală de către juriu. Gala de premiere – va avea loc la Auditoriumul „Ioseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Festivalul Video ART beneficiază de sprijinul Consiliului Județean Suceava (principal finanțator) și al Centrului Cultural Bucovina, care oferă premiile. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava pune la dispoziție spațiile necesare pentru desfășurarea etapei finale.

Evenimentul reprezintă o platformă valoroasă de afirmare pentru tinerii cineamatori, promovând creativitatea, inovația și colaborarea internațională în domeniul audiovizualului.

Organizatorii vor reveni cu informații despre câștigători și momentele artistice ale Galei de premiere.