Zilele Sucevei 2026: Primăria pregătește trei zile de spectacole cu Alexandra Căpitănescu, Aura Șova, Alessia Pop, dar și Vița de Vie sau Connect-R

Primarul Vasile Rîmbu a propus Consiliului Local aprobarea organizării ediției 2026 a „Zilelor Sucevei”, unul dintre cele mai importante evenimente ale municipiului. Manifestările se vor desfășura în perioada 19-21 iunie 2026, într-un spațiu generos și modern din cadrul parcului comercial Iulius Mall Suceava.

Potrivit referatului primarului, mutarea evenimentului în această locație oferă condiții optime de desfășurare, vizibilitate ridicată și evită aglomerația și blocajele de trafic din centrul orașului.

„Zilele Sucevei” au rolul de a promova cultura, tradițiile și valorile locale, contribuind la dezvoltarea turismului și la consolidarea identității sucevene. Programul artistic al acestei ediții este unul consistent și divers.

Artiști confirmați:

Concerte principale:

Alexandra Căpitănescu & Band (câștigătoarea Vocea României 2023 și finalistă Eurovision 2026)

(câștigătoarea Vocea României 2023 și finalistă Eurovision 2026) Aura Șova & Band (câștigătoarea Vocea României 2024) – cu spectacolul special „Drăgaicele”

(câștigătoarea Vocea României 2024) – cu spectacolul special „Drăgaicele” Alessia Pop & Band (câștigătoarea Vocea României 2025)

(câștigătoarea Vocea României 2025) Vița de Vie

Connect-R & Band

Andra Matei & Band

Sis Stempel & Band (concert folk)

(concert folk) DJ Alex Man și DJ Cosmin

Momente folclorice:

Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” – concert extraordinar

Lavinia Chirilă, Laura Haidău, Mircea Coca, Ioana Penciuc, Marius Zgâianu, Diana Ciubotariu, Adriana Crainiciuc

Solistele Ansamblului Folcloric „Poienița” din Poiana Stampei (Roxana Chiruță, Antonia Tătaru, Ștefania Cojocaru)

Grupuri folclorice de copii

Vor mai evolua Bucovina Dance Studio (dans modern) și Vocalis Music School. Prezentatoare: Laura Haidău și Lavinia Chirilă.

Pentru organizarea întregului eveniment Primăria Suceava alocă 220.000 lei (cu TVA inclus).