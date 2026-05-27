FIA Food Fest 2026: 100 de studenți de la USV concurează cu produse alimentare inovatoare

Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează sâmbătă, 30 mai 2026, începând cu ora 9:30, cea de-a VII-a ediție a concursului FIA Food Fest. Evenimentul se va desfășura în atriumul de la parterul Corpului E al universității.

La competiție vor participa 30 de echipe, formate din aproximativ 100 de studenți de la programele de licență și masterat. Tematica acestei ediții se axează pe crearea de produse alimentare inovatoare, cu accent pe reducerea deșeurilor, valorificarea subproduselor din industria alimentară și dezvoltarea unor produse destinate persoanelor cu nevoi nutriționale speciale, în acord cu obiectivele strategiei Europa 2030.

Studenții vor prezenta o gamă diversă de produse, printre care specialități de panificație, patiserie, cofetărie și băuturi alcoolice.

Juriul competiției va fi format din absolvenți și colaboratori ai facultății, precum și reprezentanți ai unor companii importante din domeniu: Rompak Pașcani, Mopan Suceava, Betty Ice Suceava, Danilevici Carn-Prod Gura Humorului, Auchan Suceava, Laktotrio Horodniceni, Facos Suceava, Casa Pâinii Botoșani și Zada Horodnicul de Jos.

Evaluarea se va face după mai multe criterii esențiale: gradul de inovare, fezabilitatea tehnologică, valoarea nutrițională, sustenabilitatea conceptului, respectarea cerințelor legislative și calitatea prezentării.

Evenimentul este deschis publicului larg, oferind tuturor celor interesați posibilitatea de a descoperi creativitatea și spiritul inovator al studenților, precum și modul concret în care o idee poate deveni un produs alimentar real, adaptat cerințelor actuale ale industriei și consumatorilor.

FIA Food Fest s-a consolidat ca un eveniment de referință pentru Facultatea de Inginerie Alimentară, stimulând competențele practice, antreprenoriale și de cercetare ale viitorilor specialiști din domeniul alimentar.