Universitatea Ștefan cel Mare și licee din Suceava și Rădăuți, distinse la Gala JA – Investește în Educație 2026

Mai multe unități de învățământ și o echipă de studenți din județul Suceava au fost premiate în cadrul Galei Junior Achievement (JA) – Investește în Educație 2026, care a avut loc la Ateneul Român din București.

Evenimentul a celebrat performanțele elevilor, studenților și instituțiilor de învățământ implicate în programele JA România pe parcursul anului școlar 2025-2026.

Performanțe sucevene la Gala JA 2026:

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a obținut două recunoașteri importante:

A fost premiată în cadrul competiției de mini-granturi din proiectul „Universitatea Antreprenorială” , susținut de Romanian-American Foundation.

, susținut de Romanian-American Foundation. Echipa WORKERGUARD, formată din studenți ai universității și coordonată de Ovidiu-Aurel Ghiuță, a câștigat Locul II la secțiunea Studenți în competiția națională de antreprenoriat Gen-E 2026. Proiectul lor – o vestă inteligentă cu senzori biometrici pentru muncitorii din mediul industrial – a impresionat juriul prin inovație și aplicabilitate practică.

Liceul Teoretic Filadelfia din Suceava a fost premiat pentru implicarea deosebită în competiția națională „Eco-nomie pentru comunitatea ta”, susținută de Raiffeisen Bank.

De asemenea, două colegii din municipiul Rădăuți (județul Suceava) au fost recunoscute în aceeași competiție:

Colegiul Andronic Motrescu, Rădăuți

Colegiul Tehnic Regele Ferdinand I, Rădăuți

Gala JA 2026 a reunit peste 600 de participanți și a evidențiat rolul esențial al parteneriatelor dintre mediul educațional și cel de afaceri în dezvoltarea competențelor practice ale tinerilor. Junior Achievement România derulează anual programe care ajung la peste 337.000 de elevi și studenți din întreaga țară.