Ziua Copilului la Suceava: Instituția Prefectului organizează un eveniment interactiv cu forțele de ordine și situații de urgență

Instituția Prefectului – Județul Suceava organizează duminică, 31 mai 2026, un eveniment special dedicat celebrării Zilei Internaționale a Copilului. Manifestarea se va desfășura pe Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor, în intervalul orar 10:00 – 16:00.

Evenimentul își propune să aducă mai aproape de comunitate structurile responsabile de ordine publică, siguranță națională și situații de urgență, printr-o serie de activități interactive, demonstrații practice și prezentări de tehnică specifică. Copiii și părinții vor avea ocazia să interacționeze direct cu specialiștii și să descopere, într-un mod atractiv și educativ, specificul activității zilnice a acestor instituții.

La activitate vor participa:

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava

Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al Județului Suceava

Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava

Vizitatorii vor putea admira autospeciale, echipamente și tehnica de intervenție folosită de aceste structuri, precum și să participe la demonstrații practice.

„Invităm toți copiii, părinții și membrii comunității să participe la această zi dedicată celor mici și spiritului civic”, au transmis reprezentanții Instituției Prefectului.

Evenimentul reprezintă o oportunitate excelentă pentru generațiile tinere de a învăța despre siguranță, ordine publică și misiunile instituțiilor statului, într-un cadru prietenos și interactiv.