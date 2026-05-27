Cetățean ucrainean urmărit internațional pentru trafic de migranți, arestat provizoriu la Suceava

Polițiștii suceveni au depus marți în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava un cetățean ucrainean urmărit internațional pentru trafic de migranți.

Este vorba despre Hirnyak Taras, asupra căruia autoritățile judiciare din Ucraina au emis mandat de arestare și au solicitat arestarea provizorie în vederea extrădării.

Bărbatul a fost identificat și prins pe data de 26 mai 2026 de un echipaj de jandarmi din cadrul Detașamentului I Jandarmi Mobil Suceava, în urma unei verificări de rutină. După legitimare, a rezultat că pe numele său exista o alertă internațională transmisă prin Interpol, în baza unui mandat de arestare, emis de către Judecătoria Districtuală a Orașului Ternopil pentru comiterea infracțiunii de trafic de migranți.

Hirnyak Taras a fost preluat sub escortă de polițiștii Serviciului Investigații Criminale și prezentat procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, care a dispus reținerea sa pentru 24 de ore.

Decizia Curții de Apel Suceava

Astăzi, 27 mai 2026, Curtea de Apel Suceava a admis propunerea Parchetului și a dispus arestarea provizorie pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 27 mai și până la 25 iunie 2026 inclusiv, în vederea extrădării către Ucraina.

Bărbatul este acuzat de organizarea transportării ilegale de persoane peste frontiera de stat a Ucrainei și acordarea de ajutor în comiterea acestei infracțiuni, fapte prevăzute de Codul Penal ucrainean.

Judecătorii au respins cererea acestuia de înlocuire a măsurii arestării preventive cu arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore.

Următorul termen în cauză a fost stabilit pentru data de 17 iunie 2026, când se vor analiza documentele necesare pentru finalizarea procedurii de extrădare.