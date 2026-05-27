Sportivii suceveni, protagoniști de excepție la Campionatul Mondial de Qwan Ki Do

Performanțele impresionante ale lotului național al României la Campionatul Mondial de Qwan Ki Do au stârnit emoție și admirație pe plan internațional. Cu demnitate, onoare și respect, sportivii români au reprezentat țara cu mândrie, transformând sacrificiile și efortul susținut în realizări de top.

Cinci sportivi legitimați la Clubul Sportiv He Pai Suceava au contribuit decisiv la succesul echipei naționale, demonstrând un nivel tehnic și competitiv de elită.

Rezultatele sportivilor de la He Pai Suceava:

Dan Grigoriu – 2 titluri de Campion Mondial și 2 titluri de Vicecampion Mondial

– și Dan Gaspar – 2 titluri de Campion Mondial , 1 titlu de Vicecampion Mondial și 2 locuri III

– , și Sebastian Pricop – 1 titlu de Campion Mondial și 1 titlu de Vicecampion Mondial

– și Sabina Postolache – 1 titlu de Vicecampion Mondial și 1 loc III

– și Paul Pintilei – locul IV

„A fi alături de tricolor la un Campionat Mondial este un vis împlinit. Toate orele de antrenament, oboseala și sacrificiile au avut sens în momentul în care am urcat pe podium pentru România”, au transmis sportivii după competiție.

Succesul lotului național a fost posibil și datorită susținerii constante oferite de Chan Su Ovidiu Covaci și de antrenorii lotului național, cărora li se aduc mulțumiri sincere pentru încrederea, motivația și implicarea totală.

Clubul Sportiv He Pai Suceava și întregul lot național al României au arătat încă o dată că, prin disciplină, dăruire și unitate, performanța la cel mai înalt nivel este posibilă.