Ședința Colegiului Prefectural Suceava: Accent pe protecție socială, economie socială și relații de muncă

Sub conducerea prefectului județului Suceava, Bogdan-George Păstrăv, s-a desfășurat miercuri ședința Colegiului Prefectural, găzduită de sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Suceava.

În cadrul ședinței au fost analizate mai multe teme de actualitate privind protecția socială, economia socială și relațiile de muncă la nivelul județului, cu participarea reprezentanților instituțiilor deconcentrate și ai administrației publice locale.

Principalele subiecte dezbătute:

Asistența persoanelor vârstnice – Prezentarea a fost susținută de Bogdan Filip , directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Suceava. Au fost evidențiate măsurile de sprijin acordate seniorilor, dar și provocările actuale din domeniul serviciilor sociale dedicate acestei categorii vulnerabile.

„Mai – Luna Economiei Sociale" – Tema a fost prezentată de Mirela Angelica Florea , director executiv adjunct al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Suceava. Discuțiile au vizat activitățile de atestare, monitorizare și sprijinire a întreprinderilor sociale din județ, precum și rolul economiei sociale în promovarea incluziunii și ocupării forței de muncă.

Prevenirea muncii nedeclarate și securitatea în muncă – Romeo Butnariu, inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Suceava, a prezentat situația controalelor efectuate în ultimele 12 luni. Au fost analizate principalele nereguli constatate, domeniile cu cele mai frecvente abateri, măsurile preventive și campaniile de informare derulate, alături de modificările legislative recente.

La finalul ședinței, prefectul Bogdan-George Păstrăv a subliniat importanța unei colaborări strânse și eficiente între toate instituțiile publice implicate, pentru a identifica soluții concrete și coordonate care să răspundă cât mai bine nevoilor cetățenilor județului Suceava.