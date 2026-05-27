Primăria Suceava începe emiterea abonamentelor de parcare pentru riverani în zona Aleea Nucului și Străzii Ciprian Porumbescu


Primăria Municipiului Suceava anunță că, începând cu data de 27 mai 2026, demarează emiterea abonamentelor de parcare în sistem mixt destinate riveranilor, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2025.

Noile zone incluse în această etapă sunt:

  • Zona Aleea Nucului – str. Alexandru Ienceanu, Aleea Nucului;
  • Zona Ciprian Porumbescu – str. Ciprian Porumbescu.

Harta locurilor de parcare disponibile în municipiul Suceava poate fi consultată online accesând platforma: parcari.primariasv.ro.

Pentru obținerea abonamentului de parcare de reședință, solicitanții trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în HCL nr. 39/2025 și să depună următoarele documente:

  • Cartea de identitate, din care să rezulte domiciliul stabil sau reședința pe strada aferentă parcării;
  • Certificatul de înmatriculare al autoturismului, care să ateste calitatea de proprietar;
  • Dovada achitării la zi a taxelor și impozitelor locale (se va verifica direct de către angajații Primăriei).

Informații suplimentare pot fi obținute:

Primăria Municipiului Suceava continuă astfel extinderea programului de parcare în sistem mixt pentru riverani.


Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
