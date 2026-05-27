Colegiul Medicilor Veterinari Suceava convoacă ședință după ce 46 de cabinete veterinare au fost închise de ANSVSA.

Colegiul Medicilor Veterinari Suceava organizează joi, 28 mai 2026, ora 12:00, o ședință a Consiliului Județean în contextul închiderii a zeci de cabinete medical-veterinare din județ de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Pe ordinea de zi se află problema celor 46 de cabinete medical-veterinare a căror activitate a fost sistată pe data de 26 mai 2026, prin decizie ANSVSA, situație calificată de președintele Colegiului Medicilor Veterinari Suceava, Petrea Dulgheru, drept „abuz”. De asemenea, va fi discutată și situația celor 21 de cabinete care urmează să fie închise pe 16 iunie 2026.

Alte subiecte ce vor fi abordate includ:

Blocajul existent în teritoriu privind gestionarea Cabinelor Sanitare Veterinare (CSV) scoase la licitație;

Abuzurile ANSVSA, dintre care unele au fost deja contestate și câștigate în instanță.

Președintele Colegiului Medicilor Veterinari Suceava, dr. Petrea Dulgheru, a transmis un apel către membrii Colegiului să participe la această ședință importantă pentru apărarea drepturilor medicilor veterinari și pentru asigurarea continuității serviciilor veterinare în județ.

Închiderea unui număr atât de mare de cabinete veterinare riscă să afecteze grav accesul crescătorilor de animale la servicii medical-veterinare esențiale, mai ales în zonele rurale.