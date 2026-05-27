Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Incendiu la târgul auto din Cumpărătura. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale

Incendiu la târgul auto din Cumpărătura. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un incendiu s-a produs miercuri după amiaza la o construcție din incinta târgului auto din localitatea Cumpărătura, comuna Bosanci.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, pompierii suceveni au intervenit pentru a împiedica propagarea flăcărilor la alte bunuri din zonă.

La fața locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava și lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Bosanci, cu trei autospeciale de stingere.

La sosirea echipajelor de pompieri incendiul se manifesta generalizat la o construcție cu destinația de grup sanitar și la o autoutilitară aflată în imediata apropiere și exista pericol de propagare la alte bunuri din târg.

Incendiul a fost localizat și lichidat în timp util. Nu au fost înregistrate victime omenești.

Pompierii lucrează în continuare pentru înlăturarea efectelor negative ale incendiului și pentru stabilirea cauzei probabile care a dus la izbucnirea acestuia.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

FIA Food Fest 2026: 100 de studenți de la USV concurează...

Universitatea Ștefan cel Mare și licee din Suceava și Rădăuți, distinse...

Primăria Suceava anunță că lucrările de consolidare la blocul de pe...