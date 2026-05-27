Incendiu la târgul auto din Cumpărătura. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale

Un incendiu s-a produs miercuri după amiaza la o construcție din incinta târgului auto din localitatea Cumpărătura, comuna Bosanci.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, pompierii suceveni au intervenit pentru a împiedica propagarea flăcărilor la alte bunuri din zonă.

La fața locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava și lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Bosanci, cu trei autospeciale de stingere.

La sosirea echipajelor de pompieri incendiul se manifesta generalizat la o construcție cu destinația de grup sanitar și la o autoutilitară aflată în imediata apropiere și exista pericol de propagare la alte bunuri din târg.

Incendiul a fost localizat și lichidat în timp util. Nu au fost înregistrate victime omenești.

Pompierii lucrează în continuare pentru înlăturarea efectelor negative ale incendiului și pentru stabilirea cauzei probabile care a dus la izbucnirea acestuia.