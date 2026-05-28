Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava celebrează tradiția, încrederea și grija pentru viață la împlinirea a 60 de ani

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava organizează un eveniment aniversar dedicat împlinirii a 60 de ani de medicină modernă în Bucovina. Manifestarea va avea loc marți, 2 iunie 2026, ora 17:00, la Prestige Plaza – Sala Mare.

Evenimentul va reuni cadre medicale actuale și din generațiile anterioare, parteneri instituționali, reprezentanți ai autorităților locale și județene, precum și membri ai comunității, pentru a celebra tradiția, profesionalismul și devotamentul care au definit spitalul timp de șase decenii.

În cadrul programului aniversar vor fi organizate:

Expoziția de grafică semnată de artistul Mihai Pânzaru PIM

semnată de artistul Lansarea de carte a dr. Mihai C.-M. Ardeleanu

„Împlinim 60 de ani cu recunoștință față de pacienți și de toți profesioniștii care au construit, zi de zi, încrederea în spitalul nostru. Privim înainte cu aceeași energie: servicii sigure, echipe bine pregătite și proiecte care aduc medicina mai aproape de oameni”, a transmis conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava asigurată de managerul Larisa Blanari.

De-a lungul timpului, spitalul a devenit un centru medical de referință regională, prin investițiile continue în infrastructură, tehnologie medicală de ultimă generație și perfecționarea personalului.