Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou" Suceava celebrează tradiția,...

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava celebrează tradiția, încrederea și grija pentru viață la împlinirea a 60 de ani


Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava organizează un eveniment aniversar dedicat împlinirii a 60 de ani de medicină modernă în Bucovina. Manifestarea va avea loc marți, 2 iunie 2026, ora 17:00, la Prestige Plaza – Sala Mare.

Evenimentul va reuni cadre medicale actuale și din generațiile anterioare, parteneri instituționali, reprezentanți ai autorităților locale și județene, precum și membri ai comunității, pentru a celebra tradiția, profesionalismul și devotamentul care au definit spitalul timp de șase decenii.

În cadrul programului aniversar vor fi organizate:

  • Expoziția de grafică semnată de artistul Mihai Pânzaru PIM
  • Lansarea de carte a dr. Mihai C.-M. Ardeleanu

„Împlinim 60 de ani cu recunoștință față de pacienți și de toți profesioniștii care au construit, zi de zi, încrederea în spitalul nostru. Privim înainte cu aceeași energie: servicii sigure, echipe bine pregătite și proiecte care aduc medicina mai aproape de oameni”, a transmis conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava asigurată de managerul Larisa Blanari.

De-a lungul timpului, spitalul a devenit un centru medical de referință regională, prin investițiile continue în infrastructură, tehnologie medicală de ultimă generație și perfecționarea personalului.


Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
