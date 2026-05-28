Cod Galben de vânt puternic în Suceava cu rafale de până la 70 km/h



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie a emis o Atenționare Meteorologică Cod Galben de intensificări ale vântului, valabilă astăzi, 28 mai 2026, în intervalul orar 10:00 – 21:00.

Potrivit avertizării, vântul va avea intensificări semnificative în Moldova (inclusiv în județul Suceava), Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și jumătatea de vest a Olteniei. La rafală, vitezele vor ajunge frecvent între 50 și 70 km/h.

În zonele de munte (Carpații Meridionali și Occidentali) rafalele vor putea depăși 70–90 km/h.

De asemenea, o Informare Meteorologică este în vigoare până mâine, 29 mai, ora 23:00, care anunță intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu posibile manifestări de instabilitate atmosferică (averse torențiale și descărcări electrice) pe arii restrânse, mai ales în sudul țării.