Accident rutier între un autoturism și o ambulanță în Câmpulung Moldovenesc

Un accident rutier s-a produs miercuri seară, 27 mai 2026, pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc, după ce un autoturism a intrat în coliziune cu o ambulanță.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Secției Câmpulung Moldovenesc, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2.

În urma impactului, conducătorul autoturismului, un tânăr de 23 de ani, șoferul autoturismului, a fost preluat de echipajul SMURD și transportat la spital pentru investigații medicale și acordarea de îngrijiri de specialitate.