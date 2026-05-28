Cod Galben de ceață în Bazinul Dornelor. Vizibilitate redusă sub 200 metri

Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod Galben de ceață pentru dimineața zilei de joi, 28 mai 2026, valabil în zona de nord-vest a județului Suceava.

Avertizarea este în vigoare în intervalul 5:30 – 9:00 și vizează următoarele localități:

Vatra Dornei

Șaru Dornei

Dorna Candrenilor

Dorna-Arini

Panaci

Poiana Stampei

Coșna

Meteorologii anunță că se va semnala ceață care va determina vizibilitate redusă sub 200 de metri.

Conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste prudență maximă pe șoselele din zonele afectate. Șoferii sunt sfătuiți să folosească luminile de întâlnire (de poziție și ceață), să păstreze o distanță mai mare de siguranță față de vehiculul din față și să reducă viteza de deplasare.

Ceața poate persista local până la ora 9:00, după care se estimează o îmbunătățire treptată a vizibilității.