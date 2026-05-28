Cod Galben de ceață în Bazinul Dornelor. Vizibilitate redusă sub 200 metri

Cod Galben de ceață în Bazinul Dornelor. Vizibilitate redusă sub 200 metri


Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod Galben de ceață pentru dimineața zilei de joi, 28 mai 2026, valabil în zona de nord-vest a județului Suceava.

Avertizarea este în vigoare în intervalul 5:30 – 9:00 și vizează următoarele localități:

  • Vatra Dornei
  • Șaru Dornei
  • Dorna Candrenilor
  • Dorna-Arini
  • Panaci
  • Poiana Stampei
  • Coșna

Meteorologii anunță că se va semnala ceață care va determina vizibilitate redusă sub 200 de metri.

Conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste prudență maximă pe șoselele din zonele afectate. Șoferii sunt sfătuiți să folosească luminile de întâlnire (de poziție și ceață), să păstreze o distanță mai mare de siguranță față de vehiculul din față și să reducă viteza de deplasare.

Ceața poate persista local până la ora 9:00, după care se estimează o îmbunătățire treptată a vizibilității.


newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
