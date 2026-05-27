Accident rutier cu două autoturisme și un autocar pe DN 2/E85 la Bunești


Un accident rutier s-a produs miercuri seară, 27 mai 2026, pe DN2/ E85, în zona localității Bunești.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, în eveniment au fost implicate două autoturisme și un autocar.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Fălticeni, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, sprijiniți de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

Potrivit primelor informații, două persoane aflate în autoturisme sunt monitorizate medical la locul accidentului de către echipajele paramedicale și medicale.

Circulația rutieră pe E85 este afectată în zonă.

Cercetările pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentului sunt efectuate de polițiștii rutieri.


