Razii ample ale Poliției în zona Siret, Dolhasca și Liteni. Zeci de amenzi, dar și permise și certificate de înmatriculare reținute

Polițiștii suceveni au desfășurat în ultimele două zile două acțiuni de amploare pentru prevenirea și combaterea infracționalității și a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.

Acțiune la Siret – 26 mai 2026

În intervalul orar 06:00 – 11:00, polițiștii au organizat o razie integrată cu următoarele rezultate:

85 persoane legitimate și verificate

99 autoturisme controlate

17 filtre rutiere instituite

46 sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de 12.339 lei

2 permise de conducere reținute

7 certificate de înmatriculare reținute

Acțiune Dolhasca – Liteni – 27 mai 2026

Polițiștii au acționat între orele 09:00 – 15:00 pe raza celor două orașe, constatând:

72 de contravenții aplicate, în valoare totală de 83.625 lei

31 sancțiuni pentru depășirea limitei de viteză

78 persoane testate cu etilotestul

1 permis de conducere reținut

9 certificate de înmatriculare retrase

Controale la 16 societăți comerciale

La cele două acțiuni au participat zeci de polițiști din cadrul Poliției Orașului Siret, Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți, Serviciului Rutier, Ordine Publică, Investigarea Criminalității Economice, precum și jandarmi din Detașamentul Fălticeni și reprezentanți ai RAR și DJDP Suceava.

Aceste razii fac parte din planul de acțiune al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și au vizat în principal combaterea conducerii sub influența alcoolului, depășirea vitezei, verificarea respectării legislației privind regimul circulației și controlul activităților comerciale.

Poliția Județeană Suceava anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pe întreg teritoriul județului.