Primarul PNL al comunei Moara, Eduard Dziminschi, prezent în delegația oficială a PSD Suceava la Parlamentul European

Primarul comunei Moara, Eduard Dziminschi (PNL), a făcut parte din delegația Partidului Social Democrat Suceava care a efectuat o vizită oficială la Parlamentul European în perioada 25–27 mai 2026.

Prezența primarului liberal alături de cei 29 de primari PSD și ceilalți membri ai delegației reprezintă prima sa apariție publică oficială în cadrul unui grup organizat de PSD Suceava, după ce în noiembrie 2024 a transmis un comunicat de susținere a familiei social-democrate din județ.

În respectivul comunicat, Eduard Dziminschi îl descria pe președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, drept „un tânăr cu viziune, determinat să realizeze proiecte mari pentru județ”, exprimându-și încrederea în capacitatea acestuia de a accelera dezvoltarea Sucevei.

Delegația PSD Suceava, formată din 50 de persoane, a fost invitată la Bruxelles de eurodeputatul Adrian-Dragoș Benea, președintele Comisiei pentru Dezvoltare Regională din Parlamentul European. Vizita s-a axat pe politica de coeziune, fondurile europene și prioritățile pentru exercițiul financiar 2028–2034.

Prezența primarului Dziminschi la acest eveniment vine într-un context politic în care PNL a rupt legăturile de colaborare cu PSD.