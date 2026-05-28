Delegație numeroasă a PSD Suceava, formată din 50 de persoane din care 29 de primari, în vizită oficială la Parlamentul European pentru discuții pe tema priorităților de finanțare în viitorul exercițiu bugetar

O delegație numeroasă a Partidului Social Democrat Suceava, compusă din 50 de membri, printre care 29 de primari din județ, președinți de organizații locale, consilieri locali și județeni, precum și reprezentanți ai organizațiilor de tineret, femei și pensionari, a efectuat o vizită oficială la Parlamentul European în perioada 25–27 mai 2026.

Vizita a avut loc la invitația eurodeputatului Adrian-Dragoș Benea, președintele Comisiei pentru Dezvoltare Regională din Parlamentul European.

Obiectivul principal al delegației a fost consolidarea dialogului direct dintre administrațiile locale sucevene și instituțiile europene, cu accent pe politica de coeziune, accesarea fondurilor europene și prioritățile de finanțare pentru viitorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene (2028–2034).

Programul principal s-a desfășurat marți, 26 mai, și a inclus:

Prezentări privind activitatea Parlamentului European;

Dialoguri pe tema politicii de coeziune și a noului Cadru Financiar Multianual;

Vizitarea Hemiciclului (sala de plen a Parlamentului European);

Vizitarea Parlamentarium – centrul interactiv de vizitatori al PE.

Eurodeputatul Adrian-Dragoș Benea a subliniat importanța creșterii competitivității regionale, a inovării și a susținerii comunităților aflate în proces de modernizare, precizând că fondurile europene au jucat un rol esențial în ultimii ani în dezvoltarea infrastructurii locale din județul Suceava (apă, canalizare, drumuri, școli etc.).

Membrii delegației au avut ocazia să observe direct funcționarea instituției europene, inclusiv organizarea sălii de plen, locurile delegațiilor naționale și sistemul de traducere simultană în cele 24 de limbi oficiale ale UE.

Vizita reprezintă un pas important pentru alinierea proiectelor de dezvoltare locală la prioritățile strategice ale Uniunii Europene și pentru accesarea cât mai eficientă a fondurilor disponibile în perioada următoare.

Participarea delegației PSD Suceava la această vizită oficială a reprezentat o oportunitate de dialog direct cu reprezentanți ai instituțiilor europene, într-un moment important pentru administrațiile locale care se pregătesc pentru următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene.

Pentru PSD Suceava, fondurile europene rămân una dintre cele mai importante surse de dezvoltare locală, iar cunoașterea noilor priorități europene este foarte importantă în pregătirea proiectelor care pot aduce noi investiții în comunitățile din județul Suceava.