Consiliul Județean Suceava sprijină „Prima Întâlnire cu Marea” pentru aproximativ 80 de copii defavorizați din județ

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat astăzi, 28 mai 2026, că instituția va contribui la organizarea proiectului social-educațional „Prima Întâlnire cu Marea”, destinat copiilor din medii vulnerabile.

În ședința de astăzi a Consiliului Județean a fost aprobat acordul de asociere între administrația județeană și Asociația Bucovina Civică, prin care aproximativ 80 de copii din județul Suceava vor merge în tabără la Costinești, în perioada 24–28 iunie 2026.

Proiectul se adresează copiilor din medii defavorizate, celor din centre de plasament, copiilor cu probleme de sănătate sau dizabilități, dar și elevilor cu rezultate foarte bune la învățătură ori tinerilor sportivi cu performanțe notabile. Pentru mulți dintre ei, această excursie va reprezenta prima întâlnire cu Marea Neagră.

„Pentru un copil care nu a ieșit niciodată din mediul în care trăiește, câteva zile la mare, alături de alți copii, pot însemna enorm: bucurie, încredere, prietenii noi, curaj și amintiri pe care le va păstra mult timp”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Consiliul Județean Suceava va aloca 20.000 de lei pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, masă și logistică necesare bunei desfășurări a taberei.

Președintele CJ Suceava a mulțumit public voluntarilor Vasile Bolohan și Andrei Bacoș pentru implicarea lor activă în acest proiect, precum și în numeroase alte acțiuni umanitare derulate în județ.

Proiectul „Prima Întâlnire cu Marea” reprezintă o inițiativă de reală responsabilitate socială, care oferă copiilor vulnerabili șansa unei experiențe formative, educative și emoționale de neuitat, contribuind la dezvoltarea lor personală și la creșterea încrederii în sine.