Festivitate de absolvire a promoției 2026 de la Colegiul „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți în atmosferă emoționantă pentru cei 213 absolvenți, părinți și invitați



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Joi, 28 mai 2026, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți a găzduit una dintre cele mai așteptate și emoționante manifestări ale anului școlar: Festivitatea de absolvire a promoției 2026. Evenimentul a reunit sute de părinți, bunici, profesori, invitați și, bineînțeles, cei 213 absolvenți care și-au încheiat cei patru ani de liceu.

Într-o sală de festivități plină ochi, absolvenții claselor a XII-a au trăit un moment unic, încărcat de bucurie, nostalgie și emoție. Ceremonia, organizată cu mare grijă de profesorii diriginți și moderată de directorul instituției, prof. Adrian Puiu, a debutat cu intonarea imnului academic „Gaudeamus igitur”, moment care a marcat oficial începutul cursului festiv.

Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a transmis un mesaj de felicitare, evidențiind rolul important pe care Colegiul „Eudoxiu Hurmuzachi” îl are în peisajul educațional local și regional. Au urmat alocuțiunile conducerii liceului – directorul Adrian Puiu și directorul adjunct, prof. Luminița Lăzărescu – care au subliniat valorile cultivate de-a lungul anilor în cadrul colegiului: seriozitate, disciplină, exigență, toleranță și spiritul de competiție sănătoasă. Directorul a amintit cu mândrie că liceul se menține constant în topul primelor 100 de licee din România, reușind anul trecut să ocupe locul 50 la nivel național.

Reprezentanta părinților, doamna Anca Calenciuc, a transmis un mesaj emoționant, mulțumind colectivului profesoral pentru efortul depus și pentru mediul educațional stimulator oferit copiilor. La rândul lor, absolvenții Alexandru Avram (12 A), Alessia Maria Alupoaie (12 B), Maria Ianuș (12 C), Teodor Cosmin Chirilă (12 D), Cristian Vlădeanu (12 E), Emilia Teodora Hîj (12 F) și Matei Apetroae (12 E) au împărtășit gânduri și amintiri din cei patru ani de liceu.

Momentele de vârf ale festivității:

Premiul „I.G. Sbiera” – acordat absolvenților cu media generală 10. Au fost premiați 15 elevi , printre care Filip Hâj, Maria-Dorina Moloce, Adelina-Ioana Pascari, Alexandra Chelba, Gabriela Ciornei, Elisabeta Filimon și alții.

– acordat absolvenților cu media generală 10. Au fost premiați , printre care Filip Hâj, Maria-Dorina Moloce, Adelina-Ioana Pascari, Alexandra Chelba, Gabriela Ciornei, Elisabeta Filimon și alții. Premiul „Ion Nistor” – pentru medii peste 9,90. Au fost distinși 10 absolvenți , cu medii între 9,90 și 9,98.

– pentru medii peste 9,90. Au fost distinși , cu medii între 9,90 și 9,98. Șef de Promoție – titlul și Premiul „Eudoxiu Hurmuzachi” i-au revenit elevei Elisabeta Filimon (12 C), care a absolvit cu media generală 10.

Festivitatea a continuat cu acordarea diplomelor de absolvire de către profesorii diriginți: Vasile Roșca, Valentina Cloșcă, Miriam Leon-Postolache, Paula Haiura, Ana-Gabriela Pogorevici, Loredana Puiu și Adriana Melinte. Au fost premiați și cei mai buni elevi pe clase, iar sala a răsunat de aplauze îndelungate.

Evenimentul s-a încheiat cu vizionarea filmului promoției 2026, un montaj emoționant care a readus în prim-plan cele mai frumoase și amuzante momente din cei patru ani de liceu. Absolvenții, profesorii și părinții s-au îmbrățișat, au plâns și au zâmbit, conștienți că se încheie o etapă importantă din viață.

Colegiul „Eudoxiu Hurmuzachi” rămâne una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ preuniversitar din nordul Moldovei, iar promoția 2026 lasă în urmă un capitol plin de realizări academice, activități extracurriculare și amintiri de neuitat. Absolvenții pornesc acum spre facultate, purtând cu ei spiritul și valorile „hurmuzăchiste”.