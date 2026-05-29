Cod Galben de vânt puternic pentru vineri și sâmbătă. Rafale de până la 90 km/h în zonele de munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis vineri o informare meteorologică și două atenționări Cod Galben de intensificări ale vântului, valabile în perioada 29–30 mai 2026.

Pentru vineri, 29 mai (ora 10:00 – 21:00): Vântul va avea intensificări în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, precum și în nordul Dobrogei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50–70 km/h. În Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpaților Meridionali rafalele vor atinge 70–90 km/h.

Pentru sâmbătă, 30 mai (ora 10:00 – 21:00): Codul Galben se extinde. Vântul va sufla cu intensificări în Maramureș, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei și cea mai mare parte a Moldovei, cu rafale de 50–70 km/h. La munte, rafalele vor ajunge la 70–90 km/h.

Conform informării generale emise de ANM, vineri intensificările vor fi prezente îndeosebi în nord, centru și est, iar sâmbătă în cea mai mare parte a țării, cu viteze generale de 45–55 km/h și peste 60–80 km/h la altitudine.