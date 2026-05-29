Festivalul interjudețean „Zilele Sportului Școlar” – Ediția a XXIV-a, la Putna pe 1 iunie


Școala Gimnazială „Mitropolit Iacob Putneanul” din Putna organizează sâmbătă, 1 iunie 2026, Festivalul interjudețean „Zilele Sportului Școlar” – Ediția a XXIV-a, dedicat competiției de șah rapid.

Evenimentul se va desfășura la sediul școlii și beneficiază de colaborarea Primăriei Comunei Putna, Federației Române de Șah prin Programul Național „Educație prin Șah”, Clubului Sportiv Hong Ha Rădăuți și Clubului Sportiv de Șah Suceava.

Detalii tehnice ale turneului:

  • Sistem de joc: Elvețian – 6 runde
  • Timp de joc: 10 minute + 5 secunde increment
  • Directori de turneu: prof. Ciprian Florentin Crețan și prof. Edison Enrico Eduard Muha
  • Arbitri: Ailincăi Doru, prof. Edison Enrico Eduard Muha, prof. Lungu Adrian Constantin

Categorii de concurs:

  • Open A – Clasele CP – a IV-a Fete
  • Open B – Clasele CP – a IV-a Băieți
  • Open C – Clasele a V-a – a VIII-a Fete
  • Open D – Clasele a V-a – a VIII-a Băieți

Premiile vor fi acordate separat pe următoarele categorii:

  • Clasele CP – a II-a (fete și băieți)
  • Clasele a III-a – a IV-a (fete și băieți)
  • Clasele a V-a – a VI-a (fete și băieți)
  • Clasele a VII-a – a VIII-a (fete și băieți)
  • Fete și Băieți din Putna

Programul zilei:

  • 10:00 – Ședința tehnică
  • 10:30 – 13:30 – Runde 1-6
  • 14:00 – Festivitatea de premiere

Înscrierile se fac online prin completarea formularului disponibil pe site-ul www.sahsv.ro și sunt deschise până pe 30 mai 2026, ora 21:00, în limita locurilor disponibile.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0745 639 577.

Festivalul „Zilele Sportului Școlar” reprezintă o tradiție importantă pentru promovarea șahului în rândul elevilor și încurajează spiritul competițional, fair-play-ul și dezvoltarea intelectuală a tinerilor. Evenimentul se desfășoară sub motto-ul olimpic „GENS UNA SUMUS” – „Suntem o singură familie”.


