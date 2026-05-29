Prefectul Bogdan George Păstrăv, la „Zilele Medicale ale Sucevei”, a evidențiat importanța colaborării dintre instituțiile medicale, mediul universitar și autoritățile publice



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Prefectul județului Suceava, Bogdan George Păstrăv, a participat joi, 28 mai 2026, la Conferința „Zilele Medicale ale Sucevei”, ediția a XIV-a, precum și la Congresul Facultății de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Tema centrală a acestei ediții, „Obezitatea și patologiile asociate”, reprezintă una dintre cele mai importante provocări ale sistemului medical actual, atrăgând atenția asupra necesității unei abordări integrate, multidisciplinare și a unui dialog permanent între specialiști, cadre universitare și practicieni.

În cadrul evenimentului, prefectul Bogdan George Păstrăv a subliniat importanța colaborării strânse dintre instituțiile medicale, mediul academic și autoritățile publice pentru identificarea soluțiilor optime în sprijinul pacienților și al sănătății publice.

„Evenimente de acest calibru contribuie decisiv la dezvoltarea competențelor medicale și la îmbunătățirea calității actului medical în județul nostru”, a declarat prefectul.

Totodată, Bogdan George Păstrăv a adresat mulțumiri organizatorilor pentru profesionalismul și consecvența cu care susțin manifestări științifice de înalt nivel academic și medical. El a transmis aprecieri speciale doamnei dr. Laura Coca, președintele Colegiului Medicilor Suceava, pentru invitație și pentru implicarea constantă în promovarea excelenței în domeniul sanitar.

„Zilele Medicale ale Sucevei” se afirmă ca un eveniment de referință pentru comunitatea medicală suceveană, oferind un cadru valoros de dezbatere și formare profesională continuă.