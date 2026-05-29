Trei zile de joacă și creativitate, de Ziua Copilului, la Shopping City Suceava

Între 30 mai și 1 iunie, Shopping City Suceava îi invită pe copii și părinți să celebreze Ziua Internațională a Copilului prin trei zile pline de jocuri, creativitate, spectacole și activități interactive, plină de culoare, energie și voie bună. Timp de trei zile, centrul comercial va găzdui ateliere interactive, jocuri, mascote, spectacole, activități creative și multe surprize dedicate copiilor de toate vârstele, iar participarea este gratuită.

Pe toată durata evenimentului, copiii vor putea participa, din oră în oră, la ateliere de joacă cu piese de construcție și vor descoperi zona de teste Lego Technic®, unde își vor pune imaginația la lucru construind căsuțe, mașinuțe, animăluțe și alte creații jucăușe. În spațiul de joacă Creatoria, cei mici beneficiază de o oră de joacă gratuită pe zi, într-un mediu sigur și prietenos, sub supravegherea atentă a organizatorilor. Tot aici, vor testa mecanisme controlate prin telecomandă și își vor dezvolta creativitatea, coordonarea și spiritul de colaborare prin joacă și activități interactive.

Duminică, 31 mai, între orele 14:00 și 18:00, copiii sunt așteptați la ateliere de creație și întâlniri cu mascote îndrăgite, într-o atmosferă plină de culoare și energie.

Luni, 1 iunie, Shopping City Suceava se transformă într-un spațiu dedicat complet distracției și bucuriei copilăriei. Între orele 13:00 și 17:00, echipa MicaMia va aduce în mijlocul celor mici animatori, mascote, jocuri interactive și activități pline de energie și voie bună. Programul zilei include spectacolul educativ și interactiv „Misiunea vitaminelor”, de la ora 13:00, sesiuni de face painting între 13:00 și 16:00, ateliere creative, discotecă de hârtie, tatuaje cu sclipici, baloane modelate și o piñata uriașă cu surprize dulci. Toate activitățile sunt gândite astfel încât fiecare copil să se poată bucura de experiențe interactive, joc și momente memorabile alături de familie și prieteni.

Programul complet al activităților poate fi consultat mai jos:

30 mai – 1 iunie, zona Pepco

Ateliere de joacă cu piese de construcție, organizate zilnic, din oră în oră.

Zonă de teste Lego Technic®. Acces gratuit în spațiul Creatoria, timp de 1 oră de joacă/zi/copil.

Programul spațiului de joacă este următorul:

Sâmbătă, 30 mai: 09:00 – 21:00

Duminică, 31 mai: 09:00 – 20:00

Luni, 1 iunie – 10:00 – 22:00

Sâmbătă, 30 mai , spațiul de lângă magazinul Flanco

Între orele 13:00 – 14:30 și 15:00 – 16:30 au loc ateliere de îndemânare și gândire logică organizate împreună cu Club Rubik.

spectacolul educativ și interactiv „Misiunea vitaminelor”;

animatori, mascote, jocuri și activități interactive organizate împreună cu echipa MicaMia;

face painting (13:00 – 16:00);

atelier interactiv și discotecă de hârtie;

tatuaje cu sclipici și baloane modelate;

piñata uriașă cu surprize dulci.