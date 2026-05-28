Guvernul a aprobat Memorandumul pentru Acordul strategic cu Ucraina pentru Autostrada Pașcani–Suceava și Drumul Expres Suceava–Siret

Guvernul României a adoptat joi, 28 mai 2026, un memorandum prin care aprobă negocierea și semnarea unui acord bilateral cu Ucraina privind infrastructura de transport de interes strategic între localitățile Pașcani (România) și Tărășeni (Ucraina).

Acordul vizează construirea, modernizarea, exploatarea, întreținerea și repararea unor axe rutiere esențiale, făcând parte din coridorul strategic Tărășeni (UA) – Siret (RO) – Moțca (RO) – Ungheni (RO) – Berești (MD). Proiectul se înscrie în prevederile Instrumentului european „Acțiunea pentru Securitatea Europei” (SAFE).

Principalele componente ale acordului:

Construcția Autostrăzii Pașcani – Suceava

Realizarea Drumului Expres Suceava – Siret

Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Punctului de Trecere a Frontierei Siret–Porubne

Modernizarea secțiunii M19 pe teritoriul Ucrainei, până la Tărășeni

Documentul stabilește responsabilitățile fiecărei părți privind finanțarea, proiectarea, execuția și administrarea proiectelor, inclusiv posibilitatea ca partea română să realizeze lucrări pe teritoriul Ucrainei. Se prevede constituirea unei Comisii Mixte bilaterale pentru coordonarea implementării, auditul tehnic și financiar, precum și asigurarea interoperabilității infrastructurii.

Acest acord reprezintă un pas strategic major pentru creșterea securității și conectivității pe flancul estic al NATO și UE, oferind totodată un impuls economic semnificativ pentru nordul Moldovei și zona de frontieră cu Ucraina.

Prin semnarea acestui acord, România consolidează parteneriatul cu Ucraina și accelerează accesarea fondurilor europene disponibile prin Instrumentul SAFE pentru proiecte de infrastructură de importanță majoră.