Autoturism acroșat de trenul InterCity Suceava-București pe raza localității Probota

Un accident în zona unei treceri la nivel cu calea ferată s-a produs joi, 28 mai 2026, pe raza localității Probota, după ce un autoturism a fost lovit de trenul InterCity 558, care circula pe ruta Suceava – București.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Dolhasca, cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2.

În autoturism se afla doar conducătoarea auto, o femeie de aproximativ 40 de ani. Aceasta a suferit un atac de panică în urma impactului, dar a refuzat ulterior transportul la o unitate spitalicească.

Circulația trenurilor pe respectiva linie a fost temporar afectată.