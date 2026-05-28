Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Autoturism acroșat de trenul InterCity Suceava-București pe raza localității Probota

Autoturism acroșat de trenul InterCity Suceava-București pe raza localității Probota


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un accident în zona unei treceri la nivel cu calea ferată s-a produs joi, 28 mai 2026, pe raza localității Probota, după ce un autoturism a fost lovit de trenul InterCity 558, care circula pe ruta Suceava – București.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Dolhasca, cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2.

În autoturism se afla doar conducătoarea auto, o femeie de aproximativ 40 de ani. Aceasta a suferit un atac de panică în urma impactului, dar a refuzat ulterior transportul la o unitate spitalicească.

Circulația trenurilor pe respectiva linie a fost temporar afectată.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Guvernul a aprobat Memorandumul pentru Acordul strategic cu Ucraina pentru Autostrada...

Festivalul Internațional „Ciprian Porumbescu” debutează luni la Stupca cu concertul „Acasă,...

Trei zile de distracție la Iulius Mall Suceava: concurs de kendama, ateliere...