Deputatul Petru Negrea (AUR): Majorarea chiriilor în Bazar și piețele din Suceava cu 21% este „o nouă povară pentru suceveni”

Deputatul AUR de Suceava, Petru Negrea, a criticat vehement hotărârea Consiliului Local Suceava prin care chiriile pentru spațiile agroalimentare din municipiu și din Bazar vor crește cu 21%, începând cu data de 1 iulie 2026.

În cadrul unei conferințe de presă susținute vineri, deputatul a declarat că această măsură va avea efecte negative directe asupra comercianților, producătorilor locali și, în ultimă instanță, asupra tuturor sucevenilor.

„Consilierii locali AUR au votat împotriva acestui proiect de hotărâre. Este încă o povară pusă pe umerii sucevenilor. Această majorare va duce la creșterea prețurilor la multe produse, deoarece comercianții vor transfera costurile suplimentare către consumatori. În final, cine va plăti? Suceveanul de rând”, a afirmat Petru Negrea.

El a subliniat că decizia reprezintă o lovitură puternică pentru producătorii locali de fructe și legume din zona metropolitană, mulți dintre aceștia riscând să fie nevoiți să reducă producția sau chiar să renunțe la activitate, într-un context economic deja dificil.

Deputatul AUR a exprimat rezerve serioase și față de noua societate înființată de Primărie pentru administrarea piețelor, spunând că aceasta riscă să devină „o nouă struțo-cămilă administrativă”, care în loc să aducă venituri suplimentare la buget, ar putea genera pierderi și costuri mai mari.

„Ne solidarizăm cu toți comercianții afectați de această hotărâre și îi asigurăm că vom purta un dialog constant cu reprezentanții lor. Vom iniția un nou proiect de hotărâre prin care să corectăm sau chiar să anulăm această decizie”, a promis Petru Negrea.

El a criticat coaliția PSD-PNL-USR din Consiliul Local Suceava pentru că a votat proiectul fără a ține cont de consecințele reale asupra cetățenilor și a mediului economic local. De asemenea, a exprimat îngrijorarea că înființarea noii societăți ar putea fi primul pas către externalizarea serviciului de administrare a piețelor, după modelul aplicat deja la ștrand și patinoar.