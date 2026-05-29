Șeful DSU, Raed Arafat, s-a întâlnit la Cernăuți cu omologul său ucrainean pentru consolidarea cooperării transfrontaliere în situații de urgență


Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din România, secretarul de stat Raed Arafat, a participat, la Cernăuți, la  discuții cu omologul său ucrainean, șeful DSNS al Ucrainei, Andrii Danyk, la invitația guvernatorului militar al regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko.

La întâlnirea de la Cernăuți a fost prezent și șeful ISU Suceava, colonel Costică Ghiață.

Întâlnirea bilaterală a fost dedicată consolidării cooperării în domeniul protecției civile și intervențiilor transfrontaliere

Potrivit comunicatului transmis de Ruslan Osipenko, principala atenție s-a concentrat pe:

  • Întărirea cooperării în domeniul protecției civile;
  • Coordonarea acțiunilor comune în cazul intervențiilor la situații de urgență în regiunile de frontieră;
  • Dezvoltarea capacităților logistice pentru asigurarea rapidă a ajutorului umanitar.

„Este extrem de important că există un dialog deschis și disponibilitatea părții române pentru o colaborare constructivă”, a subliniat guvernatorul militar al regiunii Cernăuți.

În cadrul întâlnirii, o atenție deosebită a fost acordată asigurării și sprijinirii salvatorilor din regiune, în special a celor care activează în zonele montane și izolate. Salvatorii ucraineni au fost decorați cu distincții de stat și județene – „Pentru apărarea Ucrainei” și „Pentru gloria Bucovinei”.

„Le sunt recunoscător fiecărui războinic fără armă pentru serviciul non-stop în numele securității noastre. Sunteți mereu alături, veniți primii să acordați ajutor și salvați vieți, riscându-vă pe ale voastre. Tocmai pe astfel de oameni se bazează întregul sistem de protecție civilă”, a declarat Ruslan Osipenko.


