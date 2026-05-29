Șeful DSU, Raed Arafat, s-a întâlnit la Cernăuți cu omologul său ucrainean pentru consolidarea cooperării transfrontaliere în situații de urgență



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din România, secretarul de stat Raed Arafat, a participat, la Cernăuți, la discuții cu omologul său ucrainean, șeful DSNS al Ucrainei, Andrii Danyk, la invitația guvernatorului militar al regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko.

La întâlnirea de la Cernăuți a fost prezent și șeful ISU Suceava, colonel Costică Ghiață.

Întâlnirea bilaterală a fost dedicată consolidării cooperării în domeniul protecției civile și intervențiilor transfrontaliere

Potrivit comunicatului transmis de Ruslan Osipenko, principala atenție s-a concentrat pe:

Întărirea cooperării în domeniul protecției civile;

Coordonarea acțiunilor comune în cazul intervențiilor la situații de urgență în regiunile de frontieră;

Dezvoltarea capacităților logistice pentru asigurarea rapidă a ajutorului umanitar.

„Este extrem de important că există un dialog deschis și disponibilitatea părții române pentru o colaborare constructivă”, a subliniat guvernatorul militar al regiunii Cernăuți.

În cadrul întâlnirii, o atenție deosebită a fost acordată asigurării și sprijinirii salvatorilor din regiune, în special a celor care activează în zonele montane și izolate. Salvatorii ucraineni au fost decorați cu distincții de stat și județene – „Pentru apărarea Ucrainei” și „Pentru gloria Bucovinei”.

„Le sunt recunoscător fiecărui războinic fără armă pentru serviciul non-stop în numele securității noastre. Sunteți mereu alături, veniți primii să acordați ajutor și salvați vieți, riscându-vă pe ale voastre. Tocmai pe astfel de oameni se bazează întregul sistem de protecție civilă”, a declarat Ruslan Osipenko.