Informare meteo de vreme instabilă până marți dimineața

Administrația Națională de Meteorologie a emis o Informare Meteorologică valabilă duminică, 31 mai 2026, între orele 10:00 și 21:00, care vizează și județul Suceava, în special zona de munte și vestul Moldovei.

Potrivit meteorologilor, duminică vor fi:

Intensificări temporare ale vântului, cu viteze în general de 45–55 km/h, iar în zona montană înaltă (Carpații Orientali) rafalele vor putea atinge 60–80 km/h;

Perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină pe alocuri, mai ales după-amiază și seară;

Cantități de apă însemnate, local 15–25 l/mp în intervale scurte de timp.

Administrația Națională de Meteorologie a emis și o atenționare meteorologică Cod Galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă începând de luni, 1 iunie 2026, ora 12:00, până marți, 2 iunie 2026, ora 10:00.

Potrivit avertizării, în această perioadă vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări puternice ale vântului, vijelii și căderi de grindină pe alocuri. Cantitățile de apă vor fi însemnate, putând atinge 15 – 25 l/mp în intervale scurte de timp, iar pe suprafețe mici se pot acumula chiar 40 – 50 l/mp.