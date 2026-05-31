Familie din Dolhești, păgubită cu 12.464 lei printr-o înșelătorie sofisticată pe un site de vânzări auto



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O familie din satul Dolheștii Mari, comuna Dolhești, a căzut victimă unei înșelătorii online bine puse la punct, pierzând suma de 12.464 lei.

Potrivit sesizării depuse la Poliție, totul a început pe 28 mai 2026, când bărbatul a contactat un număr de telefon găsit într-un anunț de pe platforma Autovit.ro, prin care se vindea un autoturism marca Dacia Duster la prețul de 4.700 euro, pretins a fi scos la vânzare de o agenție de reorganizare judiciară în urma falimentului unei firme.

Persoana de la celălalt capăt al firului s-a prezentat ca reprezentant al agenției și i-a cerut o fotografie cu actul de identitate pentru „verificări în bazele de date ANAF”. Ulterior, bărbatul a primit pe WhatsApp un contract fals, pe care l-a semnat și l-a trimis înapoi. La scurt timp, i-a cerut soției sale să efectueze un transfer bancar reprezentând avansul pentru mașină. Femeia a virat 12.464 lei în contul indicat.

A doua zi, suspectând ceva, cei doi au contactat agenția reală, de unde au aflat că este vorba despre o înșelătorie și că mai existau sesizări similare.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 12 Preutești au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Cercetările sunt efectuate de lucrătorii Postului de Poliție Dolhești, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

Poliția reamintește cetățenilor să manifeste maximă prudență atunci când efectuează tranzacții online, mai ales pentru achiziții de autoturisme, și să verifice întotdeauna identitatea reală a vânzătorului înainte de a efectua orice plată.