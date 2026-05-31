Accident de muncă în pădurea de la Moldovița. Un lucrător forestier, rănit după prăbușirea unui arbore

Un accident de muncă s-a produs vineri, 29 mai 2026, în jurul orei 10:28, în pădurea din zona Bucovinești, comuna Moldovița, în timpul unor operațiuni de toaletare a arborilor.

Un lucrător forestier a fost lovit de un arbore uscat care s-a rupt din cauza vântului puternic. Impactul l-a dezechilibrat pe angajat, acesta căzând cu capul de o piatră de mari dimensiuni.

Bărbatul a suferit un traumatism cranio-cerebral (TCC) și contuzii toraco-abdominale. A fost transportat inițial cu un utilaj forestier până la drumul public, de unde a fost preluat de un echipaj SAJ și dus la Spitalul Județean Suceava pentru investigații medicale și tratament de specialitate.

Tatăl persoanei vătămate și un alt coleg de muncă au arătat condițiile în care s-a produs accidentul și au menționat că cei prezenți purtau echipament complet de protecție (cască, cizme de cauciuc și mănuși).

Polițiștii Secției 14 Poliție Rurală Vama s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni: vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului și a eventualelor responsabilități.