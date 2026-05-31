Tânăr urmărit în noapte în trafic și imobilizat de polițiști în Preutești. El conducea beat, fără permis, un moped neînmatriculat



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un tânăr de 22 de ani din comuna Forăști a fost prins în noaptea de sâmbătă spre duminică, 31 mai 2026, conducând un moped pe drumurile publice fără permis de conducere, sub influența alcoolului și cu vehiculul neînmatriculat.

Polițiștii Secției 12 Poliție Rurală Preutești l-au observat în jurul orei 03:20 circulând haotic pe DJ 208, în satul Preutești, fără plăcuță de înmatriculare. La semnalele acustice și luminoase ale autospecialei, conducătorul mopedului nu a oprit, a virat brusc la dreapta pe un drum comunal și a continuat deplasarea aproximativ 3 km pe un drum pietruit din extravilan, unde a fost în cele din urmă oprit și imobilizat.

Tânărul a declarat verbal că nu are asupra sa actul de identitate și că nu posedă permis de conducere. Verificările în bazele de date au confirmat identitatea sa și faptul că nu deține permis pentru nicio categorie de vehicule. Mopedul nu era înmatriculat și nu deținea documente privind proveniența.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Municipal Fălticeni pentru recoltarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei exacte.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere (art. 335 alin. 1 Cod Penal);

punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat (art. 334 alin. 1 Cod Penal);

conducerea unui vehicul sub influența alcoolului (art. 336 alin. 1 Cod Penal).

Cercetările sunt efectuate de lucrătorii Secției 12 Poliție Rurală Preutești, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.