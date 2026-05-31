Accident de muncă într-o carieră de piatră din Cârlibaba. Șofer rănit după răsturnarea unui utilaj

Un accident de muncă s-a produs vineri seară, 29 mai 2026, în jurul orei 21:00, într-o carieră de piatră situată în comuna Cârlibaba, satul Valea Stânii.

Un angajat de 56 de ani al unei societăți comerciale, care manevra un utilaj greu de tip „Dumper”, a pierdut controlul vehiculului pe un drum neclasificat din interiorul carierei. Utilajul s-a răsturnat și s-a rostogolit pe o distanță de aproximativ 8 metri, căzând într-o groapă.

În urma impactului, bărbatul a suferit leziuni la nivelul capului. El era conștient la sosirea echipajelor de intervenție și a fost transportat de un echipaj SAJ Suceava la Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde i s-a stabilit diagnosticul: plagă contuză în regiunea frontală stângă și traumatism al coloanei lombare.

Polițiștii din Vatra Dornei, care au fost sesizați prin SNUAU 112, s-au deplasat la fața locului și au întocmit dosar penal pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni: vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului. De asemenea, va fi informat Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava pentru a desemna un reprezentant care să participe la expertizarea cazului.