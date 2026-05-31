Bărbat din Comănești amendat după ce a sunat la 112 și și-a acuzat tatăl că „fură curent electric”

Un bărbat din satul Humoreni, comuna Comănești, a fost sancționat contravențional după ce a apelat abuziv numărul de urgență 112 și a reclamat în mod neîntemeiat că tatăl său ar fura energie electrică.

Incidentul a avut loc sâmbătă seară, 30 mai 2026. Bărbatul, aflat sub influența băuturilor alcoolice, s-a certat cu tatăl său pentru că acesta nu l-a lăsat să-și încarce telefonul mobil la priza din locuință. Fiind nemulțumit, a sunat la 112 și a acuzat că tatăl său fură curent electric.

Polițiștii Secției Nr. 5 Poliție Rurală Dărmănești, care s-au deplasat de urgență la fața locului, au constatat că sesizarea nu avea nicio bază reală și că totul a pornit dintr-o simplă ceartă domestică.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că incidentul s-a iscat în urma unor neînțelegeri privind curentul electric. Asftel, apelantul nu este racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, iar tatăl său este, fapt pentru care apelantul fiind sub influența băuturilor alcoolice și din cauza faptului că tatăl său nu l-a lăsat să-și încarce telefonul mobil, a considerat necesar să apeleze 112 și să declare faptul că tatăl său fură energie electrică.

Nu au fost identificate fapte de natură penală. Polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului de violență domestică conform Legii 217/2003, însă nu a rezultat un risc iminent care să necesite emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Reclamantul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.000 lei, conform OUG 34/2008.