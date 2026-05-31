Mai mulți șoferi prinși în trafic sub influența alcoolului în noaptea de sâmbătă spre duminică în județul Suceava

Polițiștii rutieri suceveni au depistat în noaptea de sâmbătă spre duminică mai mulți șoferi care conduceau sub influența băuturilor alcoolice pe raza mai multor localități din județ.

Un incident a avut loc pe DJ 208, în satul Preutești, comuna Preutești. Un bărbat de 38 de ani, din comuna Cornu Luncii, a trecut pe culoarea roșie a semaforului de la intrarea pe podul peste râul Moldova și a fost urmărit de polițiști. Testul etilotest a indicat o concentrație de 0,66 mg/l alcool pur. Bărbatul a fost dus la Spitalul Orășenesc Gura Humorului pentru prelevarea mostrelor biologice.

Un alt caz a fost constatat pe DN 2E, pe raza comunei Cornu Luncii. Un șofer din Baia Sprie (jud. Maramureș) a fost oprit în trafic, rezultatul testării indicând 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Fălticeni pentru recoltarea probelor de sânge.

Alt șofer a fost depistat pe DJ 209A, în comuna Mălini. Un bărbat din localitate a fost oprit în trafic, testul etilotest indicând o concentrație de 0,80 mg/l alcool pur. Și acesta a fost condus la Spitalul Municipal Fălticeni pentru determinarea alcoolemiei prin probe biologice.

Polițiștii suceveni au înregistrat și vineri un caz similar, în jurul orei 20:08, pe DC 32D (str. Putna Secrieș) din comuna Moldovița. Un bărbat de 50 de ani, din localitate, a fost oprit în timp ce conducea o autoutilitară marca Ford. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru recoltarea probelor biologice de sânge.

În toate cele patru cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Cercetările sunt efectuate sub supravegherea Parchetelor de pe lângă Judecătoriile competente.