„We are the world!” – Elevii de la Școala Gimnazială Stroiești au sărbătorit Ziua Copilului cu un flashmob impresionant

Deși 1 Iunie, Ziua Internațională a Copilului, coincide anul acesta cu sărbătoarea de Rusalii (Sfânta Treime – zi liberă prin lege), elevii Școlii Gimnaziale Stroiești au decis să nu aștepte data oficială și au organizat în avans un moment artistic de excepție, care a adus bucurie și energie în curtea școlii.

Sub sloganul plin de semnificație „We are the world!”, copiii au transformat curtea școlii într-o scenă vibrantă, plină de ritm, mișcare și zâmbete. Flashmob-ul organizat a demonstrat încă o dată că, atunci când se unesc forțele, se pot crea momente cu adevărat magice și de neuitat.

Inițiativa a aparținut doamnei profesor Marinela Burac, care a coordonat întregul moment artistic. Ideea a prins rapid contur și s-a materializat datorită implicării deosebite a domnului profesor Florin Daniel Ruști, care a reușit să transforme energia debordantă a copiilor în pași de dans bine coordonați și armonioși.

Un eveniment de o asemenea amploare nu ar fi fost posibil fără sprijinul activ al profesorilor diriginți și al profesorilor pentru învățământul primar de la Școala Gimnazială Stroiești, precum și al cadrelor didactice de la Școala Primară „Ilie Grămadă” Zaharești. Toți au contribuit cu dedicare, organizând repetiții și asigurându-se că fiecare detaliu este pus la punct.

Proiectul s-a bucurat de susținerea totală a doamnei director, profesor Maria Ciuc, care încurajează constant inițiativele ce aduc bucurie și unesc comunitatea școlară.

Un impact vizual deosebit l-au avut copiii, îmbrăcați în alb, care au creat un tablou impresionant și unitar. Acest lucru a fost posibil datorită mobilizării exemplare a părinților, care s-au implicat cu suflet și au pregătit tricourile albe pentru toți participanții.

Flashmob-ul „We are the world!” nu a fost doar un spectacol de dans, ci și o lecție vie de unitate, prietenie, cooperare și respect. Copii din clase și școli diferite au dansat umăr la umăr, reamintind tuturor că ei reprezintă, într-adevăr, lumea noastră și viitorul ei.

„Copilăria este energie pură, zâmbet și culoare!”, au transmis organizatorii, mulțumind din suflet tuturor celor implicați – profesori, părinți și, mai ales, copiilor – pentru entuziasmul, implicarea și energia lor molipsitoare.