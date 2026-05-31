CSU Suceava, vicecampioană națională la Juniori 3! Al doilea titlu de argint în handbalul juvenil sucevean

Clubul Sportiv Universitar Suceava a obținut al doilea titlu de vicecampioană națională în sezonul 2025-2026 la handbalul juvenil. Echipa de Juniori 3 (generația 2011/2012), antrenată de Andrei Olariu, a cucerit medaliile de argint la turneul final desfășurat la Suceava, în Sala „Dumitru Bernicu”.

Traseul echipei sucevene a fost următorul:

29-24 cu Viitorul Pitești

30-37 cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Turda

29-28 cu Dinamo București (faza grupelor)

30-22 cu SCM Timișoara (semifinală)

23-29 cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Turda (finala)

Ștefan Chiruț și Mihail Șutu au fost desemnați de câte două ori cei mai buni jucători ai echipei CSU Suceava în cele cinci meciuri disputate. La finalul competiției, Ștefan Chiruț a primit titlul de cel mai bun centru, iar Mihail Șutu a fost desemnat cel mai bun portar.

Lotul folosit de antrenorul Andrei Olariu a fost următorul: Mihail Șutu, Dario Ciornei, Tudor Vasiliu, Sebastian Ciubotaru, Fabian Broșteanu, Dragoș Cucoș, Ciprian Chibici, Andrei Păsăilă, Ștefan Chiruț, Andrei Crețu, Matei Flutur, Robert Colibă, Ianis Păduraru, Alesio Brezan, Matei Șoldănescu și Alexandru Ranguș.

Staff-ul tehnic a fost alcătuit din Andrei Olariu (antrenor principal), Ioan Tcaciuc (antrenor secund), Eduard Duman (antrenor portari), George Morari (kinetoterapeut) și Vasile Boca (coordonator al centrului de copii și juniori al CSU Suceava).

Acest rezultat vine la doar trei săptămâni după ce echipa de Juniori 1, antrenată de Vasile Boca, a câștigat și ea titlul de vicecampioană națională.

Pentru CSU Suceava urmează alte două turnee finale importante, la categoriile Juniori 2 și Juniori 4. Clubul sucevean este, alături de SCM Timișoara, singura formație din România care are echipe calificate între cele mai bune opt din țară la toate cele patru categorii de vârstă.

Performanța CSU Suceava confirmă încă o dată calitatea muncii din cadrul centrului de copii și juniori și poziționează Suceava ca un pol important al handbalului juvenil românesc.