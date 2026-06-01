30 de ani de rugby feminin în România! Lotul „Mâțelor Negre” de la Venus RIFIL include și fete din Rădăuți

Prima echipă de rugby feminin înregistrată oficial în România, Rugby Club Venus RIFIL 1991, împlinește 30 de ani de la înființare. Aniversarea este marcată pe 1 iunie, dată la care în urmă cu 30 de ani profesorul Eusebiu Popa a pus bazele clubului care, pe 15 august 1996, a fost afiliat la Federația Română de Rugby.

Un an mai târziu, pe 15 august 1997, se disputa primul meci oficial de rugby feminin la Piatra Neamț. De atunci, „Mâțele Negre” – marcă înregistrată a clubului – au devenit un simbol al pasiunii, disciplinei, respectului, solidarității și integrității în rugby-ul feminin românesc.

Din primăvara acestui an, lotul echipei include și fete din Rădăuți, marcând un nou început pentru acest sport în județul Suceava.

Profesorul Eusebiu Popa, fondatorul și sufletul clubului, a declarat: „Parcă mai ieri am pornit la drum pe terenul din Ștrand cu fetele de la Economic și Pedagogic. Lumea sportului privea cu neîncredere noua echipă. Acum am pornit la drum cu o nouă generație a Mâțelor Negre, U8 și U10, la Rădăuți, într-un loc unde nu a existat rugby. Mulțumesc domnilor directori, profesorilor de educație fizică, doamnelor învățătoare de la școlile gimnaziale «Bogdan Vodă», «Gheorghe Popadiuc» și «Dimitrie Cantemir», dar și părinților. Vom continua selecția și la celelalte unități de învățământ din zonă.”

Clubul are un palmares impresionant atât pe plan național, cât și internațional: titluri de campioane naționale la senioare (2005 și 2006), vicecampioane naționale (2007 și 2008), locul 3 la Campionatul Național de Junioare (2013), precum și numeroase clasări pe podium la turnee internaționale în Olanda, Belgia, Germania, Franța și Italia.

Astăzi, Venus Club se mândrește cu jucătoare care activează în echipa națională a României și în prima ligă, printre care Loredana Juncanariu, Georgiana Gabor, Diana Mândrilaș și Irina Hîrjete – primul comisar român în sistemul european de rugby.

Actualul lot al „Mâțelor Negre” include sportive din Piatra Neamț și Rădăuți: Sofia Munteanu, Alesia Munteanu, Teodora Bongiac, Adriana Lois Buliga, Andra Rusu, Anastasia Juravle, Andrada Gabăr, Elena Ududec, Ennisa Purice, Debbie Purice și Alexandra Griguș.

„Nu este o viață plină de lapte și miere. Rugby-ul înseamnă 1% talent și 99% muncă, sacrificiu. #CalitateNuCantitate. Povestea continuă!”, a subliniat profesorul Eusebiu Popa, mulțumind sponsorilor și partenerilor care susțin echipa.

Clubul își desfășoară antrenamentele pe terenurile din Bodești (Neamț) și Rădăuți (Suceava), continuând să dezvolte o pepinieră puternică de jucătoare. Pe 6 iunie, o parte din lot va participa la turneul de Beach Rugby de la Timișoara.

Prin această aniversare, Venus RIFIL 1991 reconfirmă rolul său de pionier și promotor al rugby-ului feminin în România, demonstrând că pasiunea și munca susținută pot transforma un vis într-o tradiție de succes.