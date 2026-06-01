„Școala de Gangsteri”, noul roman al lui Constantin Severin, va fi lansat la Muzeul Național al Bucovinei

Vineri, 5 iunie 2026, ora 14:30, la Muzeul Național al Bucovinei va avea loc lansarea celui de-al patrulea roman al scriitorului bucovinean Constantin Severin – „Școala de Gangsteri”. Cartea a fost publicată de Editura Iuni Smart din Vicovu de Jos, înființată de jurnalistul și scriitorul Neculai Roșca, și a fost tipărită în condiții grafice de excepție de Tipografia „Mușatinii”.

Romanul va fi prezentat de criticul literar Elena-Brândușa Steiciuc, care semnează și prefața volumului.

Sinopsis: În tumultuosul deceniu de tranziție al anilor ’90, Mihai Hanganu, un fost colonel al serviciilor secrete românești, trece de la disciplina militară la lumea clandestină a criminalității internaționale. Intelectual rafinat, poet în adolescență și absolvent al Colegiului Național „Petru Rareș” din Suceava, Hanganu devine liderul unei grupări de spărgători de bănci care operează în Germania. Romanul explorează contrastul dramatic dintre idealurile tinereții și compromisurile dure ale vieții adulte, pe fundalul corupției, al mafiei albaneze și al relațiilor politice din România anilor ’90.

Pe lângă acțiunea alertă și plină de tensiune, cartea urmărește și o poveste de dragoste pasională cu Anna Hermann, o galeristă rusoaică din Frankfurt, precum și întoarcerea dramatică a lui Hanganu în Suceava, unde descoperă fața întunecată a familiei și a societății locale. Soția sa, Antonia, medic oncolog și informatoare a fostei Securități, se dovedește a fi autorul moral al unei crime. Împărțit între lumea coruptă a politicienilor locali – care transformaseră orașul într-o „Sicilie a Nordului” – și dorul pentru Anna, Hanganu începe să resimtă povara deciziilor sale și să se întrebe dacă mai poate găsi o cale spre mântuire. Romanul se încheie pe insula Santorini, unde personajul principal caută o ultimă șansă de mântuire.

Elena-Brândușa Steiciuc notează în prefață: „În Școala de gangsteri totul gravitează în jurul maestrului – personajul central Mihai Hanganu – un intelectual de 48 de ani, rasat, cultivat, pasionat de artă. (…) Elaborată, fluidă, transparentă asemenea cristalului de stâncă, proza lui Constantin Severin face parte din peisajul literar postmodern și ilustrează angoasa contemporană a oricărui artist marcat de nevoia de a se exprima și gândi liber.”

Evenimentul reprezintă o nouă confirmare a forței literare a lui Constantin Severin, scriitor, artist plastic și publicist de referință al Sucevei.