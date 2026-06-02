Bărbat prins în flagrant după ce a fugit de poliție în Fălticeni. Avea permisul suspendat și era deja cercetat pentru aceeași faptă


Un bărbat de 29 de ani din municipiul Fălticeni a fost reținut de polițiști după ce a încercat să fugă la vederea autospecialei de poliție, în zona Gării din Fălticeni.

Incidentul s-a petrecut luni, 1 iunie 2026, în jurul orei 17:12. O patrulă a Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni a fost direcționată în zona străzii Teilor, după ce primise o sesizare privind un autoturism suspect staționat în fața Gării.

La sosirea polițiștilor, bărbatul care se afla în autoturismul marca Ford a coborât rapid din vehicul și a fugit pe jos aproximativ 100 de metri, încercând să se ascundă într-o zonă cu vegetație. A fost interceptat și prins de către polițiști.

În urma legitimării, s-a constatat că acesta nu deține dreptul de a conduce autovehicule, deoarece are permisul suspendat. Bărbatul a recunoscut că el a condus autoturismul respectiv.

Controlul efectuat asupra vehiculului nu a dus la descoperirea unor obiecte ilegale, iar testele cu aparatul etilometru și drugtest au ieșit negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice fără permis.

Suspectul era deja cercetat într-un alt dosar penal pentru fapte similare. Având în vedere situația, polițiștii au dispus continuarea urmăririi penale și au luat măsura reținerii pentru 24 de ore. Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava.


