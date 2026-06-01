Accident rutier în localitatea Bădeuți: Trei victime transportate la spital

Un accident rutier a avut loc luni seara, pe raza localității Bădeuți, în urma impactului între două autoturisme.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Rădăuți, cu o autospecială de stingere echipată cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2.

Echipajele au fost sprijinite de două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

În urma evenimentului, au fost identificate trei victime, toate conștiente și cooperante. Echipajele medicale și paramedicale le-au acordat îngrijiri la locul accidentului, monitorizându-le starea de sănătate. Ulterior, cele trei persoane au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Cauzele producerii accidentului și împrejurările exacte în care s-a produs vor fi stabilite de polițiștii rutieri care efectuează cercetări la fața locului.