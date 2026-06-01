Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Accident rutier în localitatea Bădeuți: Trei victime transportate la spital

Accident rutier în localitatea Bădeuți: Trei victime transportate la spital


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un accident rutier a avut loc luni seara, pe raza localității Bădeuți, în urma impactului între două autoturisme.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Rădăuți, cu o autospecială de stingere echipată cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2.

Echipajele au fost sprijinite de două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

În urma evenimentului, au fost identificate trei victime, toate conștiente și cooperante. Echipajele medicale și paramedicale le-au acordat îngrijiri la locul accidentului, monitorizându-le starea de sănătate. Ulterior, cele trei persoane au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Cauzele producerii accidentului și împrejurările exacte în care s-a produs vor fi stabilite de polițiștii rutieri care efectuează cercetări la fața locului.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

„Film sub Stele” – o nouă experiență culturală în inima Bucovinei....

„Nu uita că nu tu ești stăpânul copilului, ci doar slujitorul...

Transport ilegal de lemn descoperit în zona Dorna Candrenilor. O firmă...